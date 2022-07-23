Hastane yolunda kaza: Hasta öldü, 3 sağlıkçı yaralı

Tokat'ta hasta taşıyan ambulans refüje çıktı. Kazada 3 sağlıkçı yaralandı, hasta ise hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.07.2022 - 09:26

Hastane yolunda kaza: Hasta öldü, 3 sağlıkçı yaralı

'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulansın refüje çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 sağlıkçı yaralandı.

Kürşat Şahin (24) idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu sanayi sitesi kavşağında refüje çıktı.

Hasta Hanife Yılmaz (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Veli Şimşek (24) ve Burak Tez (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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