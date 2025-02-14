Ambulans şarampole devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa Siverek'te ambulans, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık görevlisi yaralandı.

Ambulans şarampole devrildi: 1 yaralı

'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi yakınlarına gece saatlerinde hasta almaya giden K.B. yönetimindeki , yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sağlık görevlisi İshak B. yaralandı.

Yaralanan sağlık görevlisi, ihbarla olay yerine gelen meslektaşları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eski eşini sokakta silahla yaraladı: Kadının iş yerine sığınma anı kamerada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...