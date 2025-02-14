Ambulans şarampole devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa Siverek'te ambulans, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık görevlisi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi yakınlarına gece saatlerinde hasta almaya giden K.B. yönetimindeki ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sağlık görevlisi İshak B. yaralandı.
Yaralanan sağlık görevlisi, ihbarla olay yerine gelen meslektaşları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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