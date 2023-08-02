Ambulans şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı

Kazada, ambulans şoförü, 2 acil tıp teknisyeni ve hasta ile refakatçisi yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı meslektaşları ve vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar S.P. ile sağlık personelleri D.B. ve K.G.E. ile hasta E.D. ve refakatçisi H.B., Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.