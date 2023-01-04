Ambulans şoförüne bıçaklı saldırı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir yan yolunda iddiaya göre bir kadın sürücü, kendisine çarptığını öne sürdüğü ambulans şoförüne bıçakla saldırdı.

Dün saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda sürücü ambulans şoförünü kolundan bıçakladı.

Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı.

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYENE SALDIRDI



Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı. Ambulans şoförüne olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi.



Saldırgan kadın görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.

Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu.

Kadın daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

