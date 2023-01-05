Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan kadın serbest bırakıldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir yan yolunda iddiaya göre bir kadın sürücü, kendisine çarptığını öne sürdüğü ambulans şoförüne bıçakla saldırdı.

Dün saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda sürücü Zekiye K. ambulans şoförü Bayram E.'yi kolundan bıçakladı.

Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı.

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYENE SALDIRDI



Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı. Ambulans şoförüne olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi.



Saldırgan kadın görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.

Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu.

Zekiye K. daha sonra yanındaki arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.



GÖZALTINA ALINDI

Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.



Olay sonrası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"ÇAKIYI SAVURDUM AMA DENK GELMEDİ"

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Zekiye K. savcıya verdiği ifadede, "Ambulans şoförü kardeşimin kullandığı araca arkadan çarptı. Daha sonra şoför üzerime yürüdü. Kendimi korumak amacıyla çakıyı aldım üzerime yürüyen şoföre savurduğum. Ancak denk gelmedi" dedi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.