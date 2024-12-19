Ambulans uçak 1 günlük Çiğdem bebek için havalandı

Mardin'de yeni doğan ve yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmediği belirlenen 1 günlük Çiğdem bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Ambulans uçak 1 günlük Çiğdem bebek için havalandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakımında tedavi gören 1 günlük Çiğdem B.'ye, yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmediği özofagus atrezisi tanısı konuldu.

Çiğdem bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Çiğdem , Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

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