Tokat'ta kalp damarlarındaki rahatsızlık için tedavi gören bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Ambulans uçak 4,5 aylık bebek için havalandı

Devlet Hastanesi'nde doğuştan kalp damarlarındaki rahatsızlık için tedavi gören 4,5 aylık bebeğin Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bebeğin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilmesi kararı üzerine Sağlık Bakanlığından talep edildi.

Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, buradan ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

