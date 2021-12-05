Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı

Kars'ta fenalaşan 2 yaşındaki Danyal Albay Erkmen, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.12.2021 - 06:07

Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı


Rahatsızlığı sebebiyle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören ve doktorlarının bilgisi dahilinde ailesiyle memleketi 'a gelen 2 yaşındaki Danyal bebek, aniden fenalaştı.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Erkmen'e ilk müdahaleyi yapan doktorlar, durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesine bildirdi.

Bebeğin Ankara'ya getirilmesi için Kars'a ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden Harakani Havalimanı'na ulaştırılan Erkmen bebek, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

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