Ambulans uçak kalp hastası bebek için havalandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Hastanesinde tedavi gören kalp hastası bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nın pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı olmasından dolayı uçak ambulans Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na indi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen minik bebek, buradan helikopter ambulansla Muş'a nakledildi. Hasta bebek, buradan da ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

