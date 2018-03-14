Ambulans uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

Arızalanan ambulans uçak acil iniş istedi, havalimanında alarma geçildi.
Katar'ın başkenti Doha'dan kalkan ve İngiltere'ye giden Almanya menşeli ambulans uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na indi.
Uçakta, 80 yaşında İngiltere vatandaşı bir kadın hasta ile 4 mürettebat vardı.
Yakıt ikmali sonrası yeniden havalanan uçağın pilotu, yaklaşık 10 dakika sonra kuleyle irtibata geçti arıza şüphesi olduğunu belirterek acil iniş izni istedi.
Bunun üzerine havalimanı uçuşa kapatıldı. Trabzon'a giden uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.
Tedbir amaçlı havalimanına itfaiye araçları sevk edildi.
Bu arada ambulans uçak, iniş sırasında sürtünme ya da düşme sonucu olabilecek patlama ihtimaline karşı, havada yakıtını azaltmaya çalıştı.
Uçak, gerekli önlemler alındıktan sonra güvenli bir şekilde havalimanına indi. Arızalı uçak, teknik bakıma alındı.
Trabzon'da bir hastanede tedavi altına alınan ambulans uçaktaki hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Uçak indikten sonra Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.
UÇAĞIN İNİŞ ANI