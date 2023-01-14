Ambulansa yol vermedi, yola beton döktü

İstanbul Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen beton mikserinin sürücüsü ile araç sahibi ve işletene çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten toplamda 21 bin 268 lira para cezası kesildi, muayenesiz olduğu belirlenen araç trafikten menedildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bağcılar'da ambulansa yol vermedi, beton harcı döküp gitti" başlığı ile yansıyan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan ambulansa yol vermeme görüntüleriyle ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermediği ve fazla yük yüklemesi sebebiyle yol üzerine beton dökerek seyrettiği görülen aracın plaka bilgilerini tespit eden ekipler, çalışmaların devamında sürücü S.Ş'yi yakaladı.



SÜRÜCÜYE 6 TRAFİK KURALINI İHLALDEN CEZA KESİLDİ

Sürücü S.Ş'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescil plakasının okunamaz durumda olması" maddesinden 1671 lira, "arka reflektör olmamasından" 436 lira, "ikinci kez muayene yaptırmamaktan" 1979 lira, "sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan" 951 lira, "geçiş üstünlüğü bulunan araca yol vermemekten" 436 lira, "yükü, kara yoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemekten" 909 lira olmak üzere 6 bin 382 lira ceza kesildi.



ARAÇ SAHİBİ VE İŞLETENE DE CEZA

Ayrıca yapılan kontrollerde aracın taşıdığı yükün fazla olması sebebiyle araç sahibine ve işletene de ayrı ayrı olmak üzere, azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı yüzde15 fazlasına kadar aşmaktan 7 bin 443'er lira para cezası uygulandı.



Sürücüsüne, sahibine ve işletenine toplamda 21 bin 268 lira idari para cezası uygulanan ve muayenesiz olduğu tespit edilen araç, trafikten menedildi.



BAKAN KOCA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen beton mikseri kamyonun sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli maddeler gereğince 21 bin 268 lira para cezası uygulanmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne kamuoyu adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, daha önce olayın görüntüsüne yer vererek yaptığı paylaşımda ise "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar'da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

