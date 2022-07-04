Ankara'da ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye ceza uygulandı.



Emniyetten yapılan açıklamada, Esenboğa yolu üzerinde, 2 Temmuz'da 5 araç sürücüsünün ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği belirtildi.



Tespit edilen sürücülere, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulandığı kaydedildi.



BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaşmış, acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara’daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı! pic.twitter.com/SRJeYcduR4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2022