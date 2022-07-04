Ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye ceza

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa yolu üzerinde seyir halindeki ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 04.07.2022 - 17:32

Ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye ceza

'da ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye ceza uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Esenboğa yolu üzerinde, 2 Temmuz'da 5 araç sürücüsünün ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Tespit edilen sürücülere, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından, Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaşmış, acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...