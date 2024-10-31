Ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü tutuklandı

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ilçeye gönderilen özel donanımlı ambulansa D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sürücüsü, sirenle yapılan uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi. Ambulansın içinde bulunan görevliler yaşanılanları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, Manavgat ilçesi D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rahatsızlandığı için Manavgat’ta özel bir hastaneye götürülen bir bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya ’ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi.

YOL VERMEYEN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışma sonucunda plakası belirlenen otomobilin sürücüsü O.Ç., yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü O.Ç., adliyeye sevk edildi. O.Ç. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



O.Ç. hakkında ayrıca, Manavgat Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'Sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymamak' suçlarından idari para cezası uygulandı.