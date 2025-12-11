Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı. Yeni kanunda cezası 46 bin TL

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ambulansın arasına giren ve tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü H.M.A'nın yakalandığını belirtti.

Sürücüye yeni Trafik Kanunu teklifine göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermemekten 46 bin lira para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve aracının 30 gün süreyle trafikten men edileceğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

YENİ TRAFİK KANUNUNDA CEZALAR ARTIYOR

Yeni Trafik Kanunu teklifine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

5 yıl içinde ambulans gibi önceliği olan araçlara 2. kez yol vermeyenlerin sürücü belgelerini iptal edilecek.