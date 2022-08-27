Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki

Bayrampaşa'da minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi.

Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen sürücüyü, ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sürücüye seslenen Koca, "Daha acil olan neydi?" dedi.

