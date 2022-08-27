Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki

İstanbul Bayrampaşa'da sireni çalan ambulansa minibüs şoförü yol vermedi. O anlar ambulansın içinden kaydedildi. Yol vermeyen sürücüye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tepki gösterdi.

Haberler - DHA 27.08.2022 - 21:31 | Son Güncelleme : 27.08.2022 - 22:06

Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki

Bayrampaşa'da minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi.

Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen sürücüyü, ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sağlık Bakanı o görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sürücüye seslenen Koca, "Daha acil olan neydi?" dedi.

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