Ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Nisan'da bir otomobilin, arkasından gelen ambulansa yol vermediğine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerinin yaptığı incelemede, D-100 kara yolu Maltepe Zümrütevler mevkisinde bir otomobil sürücüsünün sol şeritte seyrettiği esnada arkasından gelen ambulansa yol vermediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.



Otomobilin plakasından kimlik bilgileri tespit edilen S.S. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ehliyetsiz araç kullanmak", "geçilmek istenen araç sürücüsünün duyulur/görülür bir geçiş işareti alınca taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi", "sürücünün işaret vermeden şerit değiştirmesi", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 24 bin 816 lira para cezası kesildi.



Sürücü hakkında "Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.