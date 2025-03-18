Ambulansa yol vermeyen TIR sürücüsüne idari para cezası

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından OSB Kavşağı civarında 13 Mart'ta TIR sürücüsünün ambulansa yol vermediğine dair görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşması üzerine çalışma yapıldı.



Kimliği belirlenen araç sürücüsü İ.Ç'ye idari para cezası verildi.