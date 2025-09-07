Ambulansı kovalayan baba oğul gözaltında

Eskişehir'de dün gece saatlerinde otomobilleriyle kilometrelerce ambulans kovalayan Y.F.K. ve babası T.K. sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye atmıştı.



Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne sığınan sağlık görevlilerini kurumun içerisine girerek takip eden ve olay yerine bir minibüs arkadaşlarını çağıran şüpheliler, polis tarafından gözaltına alınmıştı.



Baba-oğul emniyetteki işlemelerinin ardından ters kelepçeli bir şekilde adliyeye sevk edildi.

ÖNCE GÜLDÜ SONRA "SALDIRI VAR" DEDİ



Gece saatlerinde basın mensubunun "Neden yaptın?" sorusuna ise önce gülen daha sonra ise "Benim özlük haklarıma saldırı var" diyerek serzenişte bulunan T.K. ve oğlu T.F.K.'nın başlarının önde olduğu görüldü.