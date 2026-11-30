Ambulansın camını kırıp sürücüsüne saldıran şüpheli gözaltına alındı
30.11.2026 00:26
Son Güncelleme: 30.11.2026 00:28
DHA
Ambulansa saldıran şahıs gözaltına alındı.
İzmir'de durdurduğu ambulansın camını kırıp, sürücüsünü darbeden R.A.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'de ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden şüpheli R.A.Y'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Paylaşımda, sağlık çalışanlarına el kaldırmaya, acil yardım bekleyen bir hastaya ulaşmayı engellemeye hiç kimsenin hakkının olmadığı vurgulandı.