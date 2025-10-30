Ambulansın çarptığı üniversite öğrencisi öldü: Kırmızı ışık iddiası

Atakum ilçesindeki kaza, saat 17.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. yönetimindeki Sinop Sağlık İl Müdürlüğü’ne ait ambulans, kavşakta OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Nijat Kazimli’nin kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Kazimli, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazimli, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI



Kazada, ambulansta hasta olmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.