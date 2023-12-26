Ambulansın çarptığı yaşlı kadın öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hasta nakil ambulansı yolda yürüyen Sevim Karayel’e (68) çarptı. Aynı ambulans ile hastaneye kaldırılan Karayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ambulansın çarptığı yaşlı kadın öldü

Olay, 22 Aralık günü İzmit ilçesi Cedit Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi’nin otopark çıkışında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı, otoparktan çıktığı esnada yolda yürümekte olan Sevim Karayel’e (68) çarptı.

nedeniyle ağır yaralanan Karayel, aynı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Ambulansın çarptığı yaşlı kadın öldü - 1

Tedavi altına alınan Karayel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk annesi olan Karayel, toprağa verildi.

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