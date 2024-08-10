Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı

Olay, Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.E.K.'nın dönüş yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ADV 981 plakalı araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen sürücü, ambulansın camını yumrukladı.

Bu sırada korku dolu anlar yaşayan sağlık personeli 2 kadın ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Camı yumrukladıktan sonra otomobiline binen şahıs uzaklaşırken, sağlık ekipleri polise yaşadıklarını anlatıp şikayetçi oldu.