Ambulansın önünü kesip hasta var mı diye bakmışlardı: İstenen ceza belli oldu

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açtı; içeride bulunan hastayı motosikletli iki kişiye gösterdi. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

İki kişi siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförüyle tartışmaya başladı. Trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz." diyerek içeride bulunan hastayı görmek istediklerini söyledi.

İstanbul 'un Kadıköy ilçesi Bostancı yan yolda 10 Haziran 2024 tarihinde bir hasta nakil ambulansının önü motosikletli Emirhan B. (24) ve Mustafa T. (27) tarafından kesilmişti.

Görüntülerin yayınlanmasından sonra şüpheliler Emirhan B. ve Mustafa T. gözaltına alındı. İki şüpheliden Emirhan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, motosikleti kullanan Mustafa T. ise tutuklandı.

Mustafa T. yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise başlattığı soruşturmayı tamamladı.

"HASTAN MI VAR GÖRECEĞİZ"

Hazırlanan iddianamede, ambulans şoförü müşteki olarak yer aldı. Şoförün Göztepe Şehir Hastanesi'nden hasta alıp Maltepe Altıntepe Mahallesi'ne bırakmak için yola çıktığı anlatıldı.

E-5 üzerinde Bostancı yan yolda seyir halindeyken motosikletli şüphelilerin ambulansın önünü kestikleri, ambulans durduğunda ilerlemesini engellediklerine de iddianamede yer verildi.

İddianamede şoförün ambulansta hasta olduğunu söylemesine rağmen şüphelilerin yol vermeyip, "Bakacağız o zaman hastan mı var göreceğiz." dedikleri de anlatıldı. Ambulans şoförünün kapıyı açıp hastayı göstermek zorunda kaldığı da iddianamede yer aldı.



3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



İddianamede, "Şüphelilerin içinde hasta olan kara ulaşım aracını alıkoydukları, video görüntülerinden ambulansın önünü kesip gitmesini engelledikleri anlaşıldı." ifadelerine yer verildi.

İki şüpheli hakkında da "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.