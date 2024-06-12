Ambulansın önünü kesip hasta var mı diye kontrol eden şüpheliler yakalandı

İstanbul Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansı “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek önünü kesen iki kişi yakalandı.

Ambulansın önünü kesip hasta var mı diye kontrol eden şüpheliler yakalandı

Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz." diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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