Ambulansın önünü kesip içinde hasta var mı diye baktılar

İstanbul Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz." diyerek nakil olan kişiyi görmek istedi. Şoför, ambulansın kapısını açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı.

Ambulansın önünü kesip içinde hasta var mı diye baktılar

'un Kadıköy ilçesi Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

"AMBULANSTA HASTA OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz." diyerek içerde bulunan hastayı görmek istedi.

Ambulansın önünü kesip içinde hasta var mı diye baktılar - 1

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti.

O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

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