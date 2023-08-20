Ambulansın önünü kesip içine bakmak isteyen kişiye ceza

İstanbul’da kaza sonrası ambulansın önünü keserek içine bakmak isteyen kişiye İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Ambulansın önünü kesip içine bakmak isteyen kişiye ceza

Önceki gün öğle saatlerinde Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde trafikte sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yaparak geçmeye çalışan otomobil sürücüsü, bariyerleri fark etmeyince kaza yaptı.

Sonrasında iddiaya göre ambulansın önünü kesen, kazadan sürücüsünü sorumlu tutarak tehdit ettiği ileri sürülen ve ambulansın içine bakmak isteyen kişiye Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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