Ambulansın önünü kesti: Hakaret edip hastaya bakmak istedi

Görevlilerin polisi aradıklarını söylemeleri üzerine araç sürücüsünün "Çağır, kralını çağır. Ben seni İl Sağlık Müdürü'ne söyleyeceğim." dediği görüntülerde yer aldı.



Görüntülerde, sürücünün nakil aracının hızlı gittiğini iddia ederek hasta olup olmadığını görmek istediği, görevlilerin de hasta mahremiyeti nedeniyle buna izin veremeyeceklerini söyledikleri anlar da kayıt altına alındı.



Nakil aracındaki hasta yakınlarının olaya ilişkin şikayetçi olmadıkları öğrenildi.