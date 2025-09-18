Ambulansta doğum: Sancıları başladı, hastaneye yetişemedi

Denizli Çivril’de doğum sancıları başlayan gebe kadın için 112 Acil Çağrı merkezinden yardım talep edildi.

Anne adayını evden alan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, gebe kadının hastaneye nakli sırasında ambulansın içerisinde doğumunu yaptırdı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ambulansta görevli paramedik ile acil tıp teknisyenleri doğum sürecini başarıyla yürütürken, 48 santimetre ve 3 bin 580 gram doğan bebek ile anne sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye getirildi.

Anne ve yeni doğan bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.