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İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla alev aldı.

Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel hemen kendini dışarı attı. Ambulansın içinde kuvözde olan 3 aylık Rojin isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

3 aylık Rojin bebeğin, solunum yetmezliği nedeniyle kuvözde olduğu, ailesinin yaşadığı Edirne’deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Yanan ambulanstaki 3 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Silivri'de ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 3 aylık bebek yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.



Olay sonrası adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Yaşanan üzücü olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından ise adli soruşturma başlatıldı. Üzücü olay sonucu vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içerisinde bulunan ve yaralanan sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

