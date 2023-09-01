Ambulanstaki yaralıyı öldürdüler

Elazığ'da Doğukent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavganın devam ettiği esnada olay yerine ulaşan ilk sağlık ekibi yaralılardan birini ambulansa aldı.
Ambulanstaki müdahale sırasında bir saldırgan sedyedeki yaralıya da ateş açarak öldürdü. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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