Ambulanstaki yaralıyı öldürdüler

Elazığ'da Doğukent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.