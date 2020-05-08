Amca çocukları derede boğuldu

Denizli'deki Akçay deresinde, serpme ağ ile balık avlamaya çalışırken suya düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan kuzenlerin cansız bedenleri bulundu.



Olay, saat 15.30 sıralarında Kale ilçesindeki Akçay deresinde meydana geldi.

Balık tutmak için bir araya gelen 6 arkadaştan Mehmet Honluk ile İbrahim Honluk, dereye serpme ağ attıkları sırada bilinmeyen nedenle bir anda suya düştü. İki kuzen, suda kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balık adamların yaptıkları yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda Mehmet Onluk ve kuzeni İbrahim Onluk’un cansız bedenine ulaşıldı.

İki kuzenin cansız bedenleri sudan çıkartılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.



Savcının incelemesinin ardından Mehmet Onluk ve kuzeni İbrahim Onluk’un cesetleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.