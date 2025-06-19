Amca çocuklarının silahlı kavgası: Üç yaralı
Şanlıurfa'da kuzenler arasındaki alacak meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda üç kişi yaralandı, dört kişi de gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da kuzenlerin silahlı kavgasında üç kişi yaralandı.
Olay, Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan spot pazarındaki bir iş yerinde meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları, iş yerinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile taraflardan bazıları, yanlarında getirdikleri tabancalarla iş yerine ateş açtı.
Bu sırada olay ile ilgisi olmayan yan dükkan sahibi Serdal Ö. yaralanırken, Özkan B. ve Ali B. da saldırıya uğradı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Dört şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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