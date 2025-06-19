Amca çocuklarının silahlı kavgası: Üç yaralı

Tartışmanın büyümesi ile taraflardan bazıları, yanlarında getirdikleri tabancalarla iş yerine ateş açtı.

Şanlıurfa 'da kuzenlerin silahlı kavgasında üç kişi yaralandı.

Bu sırada olay ile ilgisi olmayan yan dükkan sahibi Serdal Ö. yaralanırken, Özkan B. ve Ali B. da saldırıya uğradı.



Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dört şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.