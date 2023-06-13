Amca ile yeğen arasında düello: Bir ölü, bir ağır yaralı

Ankara'nın Güdül ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada birbirlerine silahla ateş eden amca hayatını kaybetti, yeğeni ağır yaralandı.



Garipçe Mahallesi Kurukavak mevkisinde karşılaşan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen amca Akif Ç. (70) ile yeğeni Adil Ç. (44) tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine amca Akif Ç, silahla yeğenini ağır yaraladı. Adil Ç. de yakınında bulunan av tüfeğiyle amcasını vurdu.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Güdül Devlet Hastanesine kaldırılan Akif Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yeğen Adil Ç. de buradaki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.



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