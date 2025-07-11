Amca katliamı: 2 yeğenini öldürdü, 1'ini yaraladı
Kocaeli'de amca F.Y., evde tartıştığı 3 yeğenine kurşun yağdırdı. Yeğenlerden G.Z.Y ve G.Y hayatını kaybetti, M.S. yaralandı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aile katliamı yaşandı.
Olay, gece yarısı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi.
Aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında tartışma çıktı.
Olay kavgaya dönştü, F.Y. yeğenleri G.Z.Y, M.S. ve G.Y.'ye tabancayla ateş açtı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, sağlık ekipleri
G.Z.Y. ile G.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli amca F.Y. olay yerinde gözaltına alındı.
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