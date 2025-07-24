Amca-yeğen kavgası cinayetle bitti

Giresun'un Bulancak ilçesi kent meydanı mevkisinde iddiaya göre F.G. ile yeğeni Ertuğrul G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amcası, Ertuğrul G.'ye tabancayla ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Ertuğrul G., kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

