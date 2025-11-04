Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Tokat'ta tartıştığı amcasını silahla vurup öldüren bir kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde, iddiaya göre M.G. ile amcası Cuma. G. (50) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.G., Cuma G.'ye tabancayla ateş etti.
Yaralanan Cuma G., kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri katil zanlısı yeğen M.G.'yi gözaltına aldı.
