''Amcama gidiyorum'' diye evden çıkan genç kız 8 gündür kayıp

Polis, anne ve babası tarafından, erkek arkadaşı ve sevgilisi olmadığı öne sürülen ve açık lisede okuduğu öğrenilen genç kıza, cep telefonu ile yaptığı görüşmelerden yola çıkarak ulaşmaya çalışıyor.

Ailenin avukatı Özgür Coşkun, “Kamera kayıtları inceleniyor şüpheli durumlara rastlanıyor. Kız evden çıktıktan sonra, bir arabanın iki kere sokaktan geçtiği, sokakta duraksadığı görüntüler dikkat geçiyor. Emniyet güçleri tarafından 120-130 kameranın görüntüsü incelendi. Hala daha kıza ulaşılamıyor.” dedi.



''KAÇIRILMIŞ OLABİLİR''



Aynı bölgede, yakın tarihte 3 kızın daha kaybolduğunu belirten Coşkun, 8 gündür kayıp olan Şehit T.’nin, kaçırılmış olabileceğini söyleyerek şöyle devam etti:

''Olayla ilgili emniyet güçleri her türlü araştırmayı yapıyor ama burada bizim toplumsal desteğe ve kamu desteğine ihtiyacımız var. Olayları bilen, duyan, kızı gören, fotoğrafından tanıyabilecek olan insanların bizlere haber vermesini talep ediyoruz. Şüpheli çok hareket var. Aracın beklemesi, çocuğun bir anda sokak arasına girip kaybolması, plakanın okunamaması değerlendirildiğinde kaçırılma olayı söz konusudur. Bir ay sonra bu kız çocuğunun, inşaatta ölmüş halde bulunduğunu, bir bahçede ölmüş halde bulunduğunu duymak istemiyoruz. Emniyet güçlerine başvurumuzu yaptık.''