Giresun'un Akçalı köyünde yalnız yaşayan amcası Veysel Aktan'ın (65) yanına misafir olarak giden A.Aktan (29) henüz bilinmeyen bir nedenle amcasını bıçaklayarak öldürdü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybeden Veysel Aktan’ın vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olay sonrası zanlı A. Aktan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.