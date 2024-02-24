Amcasını öldüren katil yeğen bazanın içinde yakalandı

SAKLANDIĞI BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Büro ekipleri, 60 kamera gözünden yaklaşık 500 saatlik çalışma yaparak, şüphelinin Torbalı ilçesindeki bir köy evinde saklandığını belirledi.

Hemen operasyon yapan ekipler, katil zanlısını saklandığı yatak odasındaki bazanın içinde yakaladı. Amca katili yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.