Amcasının altın dolu kasasına göz dikip çaldılar

Mardin'in Derik ilçesinde iki kardeş, amcaları İsmet E.’ye ait, içerisinde yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın bulunan çelik kasayı çaldı.

Amcasının altın dolu kasasına göz dikip çaldılar

Mardin'de aile içi hırsızlık yaşandı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi’nde yaşayan İsmet E.’ye ait olan ve içerisinde 3 milyon TL değerinde altınlarının bulunduğu çelik kasa çalındı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, evdeki kasayı çalan kişilerin İsmet E.’nin yeğenleri olan F.E. ve A.E. kardeşler olduğunu tespit etti.

Amcasının altın dolu kasasına göz dikip çaldılar - 1 Şüphelilerin, çaldıkları çelik kasayı açamayınca evlerinin önündeki hayvan gübresi yığının altında sakladıkları belirlendi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri çalınan kasayı ve içindeki 3 milyon TL değerindeki altınları bularak sahibine teslim etti.

Şüpheli kardeşlerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...