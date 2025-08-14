Amcasının altın dolu kasasına göz dikip çaldılar

Mardin'de aile içi hırsızlık yaşandı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi’nde yaşayan İsmet E.’ye ait olan ve içerisinde 3 milyon TL değerinde altınlarının bulunduğu çelik kasa çalındı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, evdeki kasayı çalan kişilerin İsmet E.’nin yeğenleri olan F.E. ve A.E. kardeşler olduğunu tespit etti.