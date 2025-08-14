Amcasının altın dolu kasasına göz dikip çaldılar
Mardin'in Derik ilçesinde iki kardeş, amcaları İsmet E.’ye ait, içerisinde yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın bulunan çelik kasayı çaldı.
Mardin'de aile içi hırsızlık yaşandı.
Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi’nde yaşayan İsmet E.’ye ait olan ve içerisinde 3 milyon TL değerinde altınlarının bulunduğu çelik kasa çalındı.
İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, evdeki kasayı çalan kişilerin İsmet E.’nin yeğenleri olan F.E. ve A.E. kardeşler olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri çalınan kasayı ve içindeki 3 milyon TL değerindeki altınları bularak sahibine teslim etti.
Şüpheli kardeşlerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.
