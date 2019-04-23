Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Barış Sokağı'nda evlerinin önünde oynayan 1 yaşındaki Elif T., amcası M.T.'nin geri manevra yaptığı sırada otomobilin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, M.T.'yi gözaltına aldı.
Kazada ölen çocuğun ailesi olay yerinde gözyaşı döktü.
Amcasının kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'da amcasının geri manevra yaptığı sırada otomobilin altında kalan 1 yaşındaki Elif hayatını kaybetti.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Barış Sokağı'nda evlerinin önünde oynayan 1 yaşındaki Elif T., amcası M.T.'nin geri manevra yaptığı sırada otomobilin altında kaldı.