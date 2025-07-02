Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı

Ameliyat için "baçık parası"nın yerini "lazer parası" aldı, cerrah tutuklandı.

Konya’da yaşayan M.A. ağrı şikayetiyle 27 Haziran Cuma günü Konya Numune Hastanesi’ne başvurdu.



Hastayı muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U., ameliyat kararı verdi.



Ancak iddiaya göre Dr. B.U., 30 Haziran’da yapılacak ameliyatı, özel bir hastaneden getirteceği lazer cihazıyla yapacağını ve 20 bin TL ücreti olduğunu söyledi.



Hasta ve doktor, 17 bin TL'ye anlaştı.



NAKİT İSTEDİ



M.A., dün hastanede ameliyat oldu.



Ardından hasta yakınları, 17 bin TL'yi hastanenin veznesine yatırmak isteyince Dr. B.U., paranın nakit olarak kendisine verilmesini istedi.

Bunun üzerine hasta yakınları, konuyu hastaneye yönetimine bildirdi.



Devreye polis girdi. Önceden seri numaraları alınmış banknotları hasta yakınlarından alan Dr. B.U. suçüstü yakalandı.

Dr. B.U. tutuklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.