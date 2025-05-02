Ameliyat masasında stent pazarlığı davasında karar

İşlem sonunda üç yerine iki stent takıldığını ve haksız ödeme yapıldığını belirten Erden hastane personeli ve doktorlardan şikayetçi oldu.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hande Yolaç ile müşteki Hayrettin Erdne hazır bulundu. Gittiği özel hastanede kendisine anjiyo gerektiğinin söylendiğini belirten Hayrettin Erden, işlem sırasında koldan giriş yapılacağı için 7 bin lira talep edildiğini, ayrıca devletin karşıladığı stent yerine farklı stentlerin önerildiğini, ancak kendisinin bunu reddettiğini ifade etti.

Yolaç hakkında hazırlanan iddianamede, kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Olay 13 Ocak 2025 günü yaşandı. Göğüs ağrısı şikâyetiyle gittiği kamu hastanesinden özel hastaneye sevk edilen Hayrettin Erden burada yoğun bakıma alındı ve kendisine anjiyo yapılması gerekrtiği söylendi.

SANIK MUHASEBECİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Hande Yolaç ise savunmasında, olay tarihinde görev yaptığı hastanede hasta bilgilendirme personeli olarak çalıştığını, genellikle bilgilendirmeleri kendi odasında hasta yakınlarına yaptığını ancak bu olayda hastanın doğrudan bilgi talep etmesi üzerine yanına giderek anjiyo işlemiyle ilgili bilgilendirme yaptığını belirtti.

Yolaç savunmasında ayrıca, hastaya işlemin kasıktan mı yoksa koldan mı yapılabileceğini anlattığını, hastanın devletin karşıladığı stenti tercih ettiğini ifade etti.

Sanık Yolaç işlemin koldan yapıldığını sonradan öğrendiğini, ödeme konusunda ise sadece yönlendirme yaptığını, kesin bir karar ya da tahsilat işlemi gerçekleştirmediğini de savundu.

"DOKTOR BANA SORU SORARKEN SANIK YANINDAYDI"

Müşteki Hayrettin Erden ise hastaneye yatışının yapılmasının ardından hastane sorumlusunun kendisini oyaladığını ardından da doktorun geldiğini belirtti.

Kendisine sabaha kadar işlem yapılmadığını, stentin kendisine sabah takılacağının söylendiğini belirtti.

Erden eşine imzalatılan evraklar dışında anjiyoyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadığnı da belirten Erden, anestezi bölümde doktorun kendisine işlemin kasıktan ya da koldan yapılacağını sorduğunu belirtti.

Hande Yolaç'ın bu soruları kendisine soran doktorun yanında olduğunu belirten Erden şunları söyledi:

"Sanık fiyat vereceğini söyledi. Stent pazarlığı başlayınca ben o an 'Devlet ne veriyorsa bana onu takın' dedim. 2 stent takıldıktan sonra beni yoğun bakıma aldılar. Sanık taburcu olacağım gün yanıma geldi, muhasebeye gideceğimizi söyledi.

Muhasebeye 5 bin lira ödeyecektim ancak 7 bin lira ödemem gerektiğini söylediler. Bunun üzerine fatura talep ettik, en son bize makbuz tarzında A4 kağıdına yazılı belge verdiler.

Üzerine kaşe basılmasını istedik arından da ben 7 bin lira ödedim. Şikayetim hastane yönetimiyle ilgiliydi sanıktan şikayetçi değilim."

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Hande Yolaç'ı yargılandığı kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan indirim uygulayarak 1 yıl 1 ay 10 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın cezaevinde geçirdiği süre, sabıkasız olması, zararı gidermiş olması ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda oluşan olumlu kanaat nedeniyle Yolaç hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmettiği sanığın tahliyesine karar verdi.