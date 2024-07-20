Kütahya'daki özel bir hastaneye 2019 yılında bel ağrısı şikayetiyle başvuran Aydın, burada ameliyat edildi.



Operasyonun ardından ağrıları devam eden Aydın, Kasım 2023'te Ankara'daki bir hastanede yeniden ameliyat oldu.



Bu ameliyat sırasında Aydın'ın vücudundan 2019'da gerçekleşen operasyondan kaldığı anlaşılan 3 adet spanç (katlanmış gazlı bezden oluşan tampon) çıkarıldı.



Kütahya'daki özel hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Tahsin Aydın'ın hukuk mücadelesi sürüyor.



Aydın, 2019'daki ameliyatta beline 6 platin takıldığını söyledi.



Ameliyatın ardından ağrılarının devam ettiğini belirten Aydın, "Ameliyat bölgesinde enfeksiyon oluşmuştu. Enfeksiyon beyin ve omuriliği komple sarmış ve 2021'de beyin sapından 35 santim ensem kesildi, oradan da ameliyat oldum ama benim rahatsızlığım halen geçmemişti. Sonra Bursa'daki özel bir hastanede enfeksiyon tedavisi uygulandı. 13 ay boyunca eve her gün hemşire geldi ve damar yolundan antibiyotik uyguladı. Buna rağmen de enfeksiyon geçmedi." ifadesini kullandı.

4 YIL SONRA AMELİYATTA ANLAŞILDI



Aydın, en sonunda Ankara'daki özel bir hastaneye başvurduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ankara'daki doktorum, 'Biz bataklığı kurutmuyoruz, sadece sinekleri kovalıyoruz, onun için belindeki platinlerin çıkarılması lazım' dedi. Biz de artık bu riskli ameliyatı göze aldık. Platinler kapalı ameliyatla belimden çıkarılırken doktor bez parçaları buluyor. Bunun üzerine ameliyat açık şekilde devam ediyor. Ameliyat esnasında 3 adet spanç çıkarılıyor. Bunların, Kütahya'da ilk olduğum ameliyatta unutulmuş ve enfeksiyona sebep olan bezler olduğu ortaya çıktı. Şu anda vücudumdaki enfeksiyon kurudu ancak ağrılarım devam ediyor. Ankara'daki doktorum 1-2 yıl içerisinde iyileşeceğimi söyledi."



Unutulan bezler yüzünden bağırsak ve idrar yollarında da enfeksiyon oluştuğunu belirten Aydın, "Uzun süre ayakta kalamıyorum koltuk değnekleriyle yürüyebiliyorum. Hastane konuyu çok önemsemiyor ama doktor bey tanıdıklar vasıtasıyla 'helalleşelim' demiş. Benim dışımdaki insanların da aynı sıkıntıları yaşamaması için dava açtım, süreç devam ediyor. Konunun kamuoyunda duyulmasını önemsiyorum. Ortada bir hata var ve bunun bir bedelinin olması lazım." diye konuştu.

