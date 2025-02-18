Ameliyathanede stent pazarlığı: Muhasebeci gözaltına alındı

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.



ANJİYO SIRASINDA HASTA İLE PAZARLIK YAPTILAR



İddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü. Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini ileri sürdü.



MUHASEBECİ GÖZALTINA ALINDI



Yapılan stent pazarlığı ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

