Ameliyathanede stent pazarlığı: Muhasebeci gözaltına alındı
İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo sırasında hastayla yapılan stent fiyatı pazarlığı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.
İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
ANJİYO SIRASINDA HASTA İLE PAZARLIK YAPTILAR
İddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü. Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini ileri sürdü.
MUHASEBECİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan stent pazarlığı ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.
İLGİLİ BİRİMİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu. Müdürlük tarafından, özel hastaneye idari para cezası uygulanarak, SGK’ya bildirimde bulunuldu.
Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.
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