Ameliyathanede stent pazarlığı: Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., iddiaya göre 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.



Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

ANJİYO SIRASINDA HASTA İLE PAZARLIK YAPTILAR



Arena programında yayınlanan görüntülerde; iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.



Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

İLGİLİ BİRİMİN FAALİYETLERİ DURDURULDU



İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu. Müdürlük tarafından, özel hastaneye idari para cezası uygulanarak, SGK’ya bildirimde bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan stent pazarlığı ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı da, görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı.



Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir." denildi.