Ameliyathanede stent pazarlığına inceleme

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., iddiaya göre 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.

Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

ANJİYO SIRASINDA HASTA İLE PAZARLIK YAPTILAR



Arena programında yayınlanan görüntülerde; iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.

Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü'nün de konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

