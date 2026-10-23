Ameliyatta ölüm iddiasına suç duyurusu: Liposuction için girdi, yaşamını yitirdi

AMELİYATHANEYE GİRİP İŞLEME MÜDAHİL OLDU

Eşinin ameliyatını gerçekleştiren doktur daha önce hiç görmediklerini belirten Onur, "Yaklaşık bir saat sonra yanıma gelerek eşime resüsitasyon (hayati organlara oksijenli kan akışını yeniden sağlamak için yapılan acil müdahale) uyguladıklarını söyledi. Kalbinin durduğunu ve hayata döndürülemediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bir sağlık memuru olduğunu belirten Murat Onur, ameliyathaneye girip, eşine yapılan işleme müdahil olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“- Müdahalelerin ardından eşimin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastaneden ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerden şikayetçi oldum. Şu an savcının talimatını bekliyoruz. Adli tıp sürecinin başlamasını ve olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz.”

Ameliyat günü sabah 08.30'da, liposuction yani yağ aldırma ameliyatı için hastaneye geldiklerini anlatan Murat Onur, 15.30'a kadar bekletildiklerini söyledi.