Ameliyatta ölüm iddiasına suç duyurusu: Liposuction için girdi, yaşamını yitirdi
23.10.2026 12:41
Ameliyatta yaşamını yitiren Tuğba Onur ile eşi Murat Onur.
İstanbul'da bir kadın yağ aldırma ameliyatı (Liposuction) sırasında yaşamını yitirdi. Hastane yönetiminden bir muhatap bulamadıklarını anlatan kadının eşi, sorumlulardan şikayetçi oldu.
İstanbul'un Zeytinburnu'nda Tuğba Onur isimli kadın, iddiaya göre özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı olduğu sırada yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Tuğba Onur, yağ aldırma ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Murat Onur, ameliyat sırasında eşinin yanlış müdahale nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
Hastane yetkililerinin konuya ilişkin açıklamada bulunmak istemediği öğrenildi.
Onur'un cenazesi hastaneden alındığı sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı.
AMELİYATHANEYE GİRİP İŞLEME MÜDAHİL OLDU
Eşinin ameliyatını gerçekleştiren doktur daha önce hiç görmediklerini belirten Onur, "Yaklaşık bir saat sonra yanıma gelerek eşime resüsitasyon (hayati organlara oksijenli kan akışını yeniden sağlamak için yapılan acil müdahale) uyguladıklarını söyledi. Kalbinin durduğunu ve hayata döndürülemediğini belirtti." ifadelerini kullandı.
Kendisinin de bir sağlık memuru olduğunu belirten Murat Onur, ameliyathaneye girip, eşine yapılan işleme müdahil olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“- Müdahalelerin ardından eşimin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastaneden ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerden şikayetçi oldum. Şu an savcının talimatını bekliyoruz. Adli tıp sürecinin başlamasını ve olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz.”
Ameliyat günü sabah 08.30'da, liposuction yani yağ aldırma ameliyatı için hastaneye geldiklerini anlatan Murat Onur, 15.30'a kadar bekletildiklerini söyledi.
Acılı eş savcılığa giderek şikayetçi oldu.
"ANESTEZİ UZMANI HASTANEYİ NASIL TERK EDER?"
Olay sonrası muhatap alabilecekleri bir sorumlu bulamadıklarını savunan Murat Onur, "Anestezi uzmanının hastanede olmadığını, evine gittiğini söylediler. Genel anestezi uygulanan bir işlemde anestezi uzmanı hastaneyi nasıl terk eder?" diye sordu.
Aynı hastanede daha önce de benzer durumların yaşandığını öğrendiklerini belirten Onur, "Bu olayda kimin sorumluluğu olacak? Bizim hakkımızı kim arayacak." dedi.