Amerika'dan sonra model otomobil getirdi, dakikalar sonra başına gelmeyen kalmadı

Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi girişinde E.İ., annesinin Pensilvanya'dan satın alarak gemi ile getirilen otomobili Ambarlı Limanı'nda teslim aldı.



E.İ., işlemlerin tamamlanmasından sonra Avcılar'a hareket etti.

DAKİKALAR SONRA YAYAYA ÇARPTI

E.İ.'nin kullandığı otomobille, limandan çıktıktan 10 dakika sonra yolda araçların arasından geçen Halil İbrahim Arslan'a çarptı.

Arslan, çarpmanın etkisi ile asfalt zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, kazanın etkisini uzun süre atlatamayan sürücü E.İ. ve annesini ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.



Ön camı kırılan otomobil çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

