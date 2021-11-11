Amip şüphesi: 417 öğrenci hastanelik oldu

Bartın'da dün 7-12 yaş grubundaki 417 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı.



Tedavilerinin ardından 400 öğrenci, taburcu edildi. İncelenmek üzere okullardan su numuneleri alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği de bir açıklama yaptı. 17 çocuğun gözlem ve tedavisine acil serviste devam edildiği bildirildi.

Öğrencilerin şikayetlerinin amip tanısıyla örtüştüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu şikayetler tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüşmekte olup bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir.



Alınan su numunelerinin sonuçları 48 saat, yemek numunesinin sonuçları ise 10 gün içerisinde çıkacaktır. Valiliğimiz tarafından konunun her yönüyle ortaya konulabilmesi için araştırma başlatılmış, aynı zamanda Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenilmiştir."